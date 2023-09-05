Çelikhan Kaymakamı Altınöz, ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti

Çelikhan ilçesine atanan Kaymakam Ali Cemal Altınöz, göreve başlar başlamaz ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.

Çelikhan ilçesine atanan Kaymakam Ali Cemal Altınöz, göreve başlar başlamaz ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kaymakam atamaları Resmi Gazete geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Amasya Gümüşhacıköy Kaymakamı olan Ali Cemal Altınöz, Çelikhan Kaymakamlığına atandı.

Göreve başlayan Ali Cemal Altınöz, ilk olarak ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Çelikhan'da ki Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Şeyho Şişman, Şehit Polis Memuru Mehmet Yerlikaya ve Şehit Er Abuzer Karcı'nın aileleriyle biraraya geldi.

Kaymakam Altınöz'e, Çelikhan İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı ve İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Yılmaz eşlik etti. - ADIYAMAN