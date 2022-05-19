Çelenkler rüzgarın azizliğine uğradı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çelenkler rüzgarın azizliğine uğradı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çelenkler rüzgarın azizliğine uğradı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasi parti, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin düzenlediği alternatif çelenk koyma töreninde ilginç anlar yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasi parti, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin düzenlediği alternatif çelenk koyma töreninde ilginç anlar yaşandı. Hava şartlarının rüzgarlı oluşu sebebiyle çelenkler devrildi. Bazı sivil toplum kuruluşları çelenklerin devrilmemesi için yanına bir kişi görevlendirirken, bazıları da çelengi anıtın yan tarafına koyarak çözüm buldu.

Balıkesir merkezdeki törende genelge gereği çelenk sunamayan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve odalar alternatif tören düzenledi. Anıta konulan çelenkler rüzgarın azizliğine uğrayarak tören boyunca devrildi. Bazı kuruluşlar çelenklerin devrilmemesi için görevli tayin ederken, bazıları da anıtın yanına çelenklerini koymayı uygun gördü. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Hizb-i İslami Partisi, gençlik, Mayıs, Yerel, Haberler

title