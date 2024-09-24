Celal Akın İlkokulu'nda İlk Öğretim Haftası ve 15 Temmuz Anması Düzenlendi

Erzurum- Yakutiye Celal Akın İlkokulu'nda 'İlk öğretim haftası' ve ' 15 Temmuz Şehitlerini Anma' töreni düzenlendi.

Erzurum-Yakutiye Celal Akın İlkokulu'nda 'İlk öğretim haftası' ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Okulun konferans Salonu'na gerçekleştirilen törene Celal Akın İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin seslendirdikleri marşlar ve okudukları şiirler salondaki davetlilere oldukça duygusal anlar yaşattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından minik öğrenciler hünerlerini sergiledi. Canan Ulukurt yönetimindeki 1/D sınıfı öğrencileri, ilk öğretim haftasına binaen müzikli gösteri yaparken, diğer öğrenciler 15 Temmuz Şehitlerini anma programında şiirler okudu.

Minik öğrencilerin 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için okudukları şiirler salondaki davetlilere duygu yüklü anlar yaşattı.

Okul Müdürü Orhan Çakıcı, bu güzel ve anlamlı etkinlik için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - ERZURUM