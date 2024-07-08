Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde Maymun Luna'nın Doğum Günü Kutlandı

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde bulunan, yaklaşık 1 yıl kuvözde tutulan ve iki yaşında olan maymun Luna için doğum günü partisi düzenlendi. Genç yaşlı çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği kutlama renkli anlara sahne oldu.

Prematüre olarak dünyaya gelen ve Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde yaklaşık 1 yıl boyunca kuvözde tutulan Resus türü maymun Luna, iki yaşında oldu. Luna için hayvanat bahçesinde doğum günü partisi düzenlendi. Genç yaşlı çok sayıda vatandaş Luna için düzenlenen kutlamada eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar, maymun Luna ile birlikte doğum günü pastasının önünde fotoğraf çektirdi.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, "Maymun Luna 80 gram ve prematüre olarak dünyaya geldi. Yaklaşık 1 yıl kuvözde kaldı. Daha sonra riskleri ortadan kalkınca ikinci yaş gününü kutladık. Yoğun bir katılım oldu. Luna şu an 4 kilo 200 gram. Özelikle insanlarla iç içe yaşamayı çok seviyor. İnsanlarla birlikte 5 çayına katılmayı seviyor, insanlarla yemek yemeyi seviyor. Aynı zamanda hayvan rehabilitasyon merkezimizde Luna ve benzeri türdeki maymunlarımızın tedavileri de devam ediyor" dedi.

Etkinliğe katılan bir çocuk, "Luna'yı ilk defa göreceğim. Maymunları çok severim" dedi. Başka bir çocuk ise, "Luna'nın doğum gününe ilk kez katıldım. Çok güzeldi" diye konuştu. - İSTANBUL