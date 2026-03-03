Haberler

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de öğrencisi tarafından bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Özçelik, düzenlenen cenaze töreninde ailesi, öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşlarıyla anıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağını duyurdu.

Çekmeköy'de öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik, ailesi, sevenleri ve yüzlerce öğrencisinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17) tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik (44), bugün düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene Özçelik'in yüzlerce öğrencisi, meslektaşları ve sevenleri katılırken, Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Yaşanan dehşet karşısında yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla uzun süre tepki gösterdi.

"Öğretmenlerimize yönelik her türlü suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, konuyla ilgili tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanacağının altını çizerek şunları söyledi:

"Topluma ve insanlığa faydalı olmak için, ilimle buna ışık olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Elbette kanuni tedbirler alınıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar her zaman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülüyor. Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri uzun süre gözyaşı dökerken, Özçelik'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

Komşuda bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler