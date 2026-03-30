Tek şartları var! Galatasaray, futbolculara bayram ettirecek

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray'da tüm odak Süper Lig ve Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun kritik virajında takımı motive etmek için dikkat çeken bir prim kararı aldı.

AVRUPA'YA VEDA, LİG VE KUPAYA ODAK

Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Süper Lig'de bir maçı eksik olmasına rağmen 4 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılılar, sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor.

YÖNETİMDEN MOTİVASYON HAMLESİ

Milli aranın ardından kritik karşılaşmalara çıkacak olan Galatasaray'da yönetim, oyuncuların motivasyonunu artırmak için kesenin ağzını açtı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, özellikle zorlu fikstür öncesi işi sıkı tuttuğu öğrenildi.

2 MİLYON EURO PRİM İÇİN ŞART BELLİ

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Trabzonspor ve Göztepe maçlarının kazanılması halinde futbol takımına toplam 2 milyon euro prim dağıtacak. Bu iki karşılaşmadan alınacak galibiyetler, primin ödenmesi için tek şart olacak.