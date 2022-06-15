Çayırova'da kursiyerlerden türkü ziyafeti - Haberler

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Çayırova'da kursiyerlerden türkü ziyafeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çayırova'da kursiyerlerden türkü ziyafeti

Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde bağlama eğitimi alan kursiyerlerin yıl sonu konseri kulakların pasını sildi.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde bağlama eğitimi alan kursiyerlerin yıl sonu konseri kulakların pasını sildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve orkestra şefliğini Ünal Dursun'un yaptığı konserde 150 kişilik koro dinleyenleri mest etti. Ünal Dursun ve bağlama kursu öğretmenleri Murat Yıldız ve Oğuzhan Çolak'ın öncülüğünde verilen konserde birbirinden güzel eserler seslendirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Bilgi Evleri yıl sonu bağlama kursu kursiyerlerinin konserini dinledi. Programda konuşma yapan Başkan Çiftçi, "Çayırova'yı kültür ve sanat kenti yapmakta kararlıyız. Yıl boyu bilgi evlerimizde kurs gören öğrencilerinizin konser heyecanına bugün ortak oluyoruz. Sanatsal etkinlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çiftçi, şef Ünal Dursun'un davetini kırmayarak sahneye çıktı. Çiftçi, Çeşm-i Siyahım, Bir Ay doğar ve Uzun İnce Bir Yoldayım eserlerine bağlama ile eşlik etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Necmettin Erbakan Murat Yıldız Yerel Haberler

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