AK Partili Meclis üyesi toprağa verildi AK Partili Meclis üyesi toprağa verildi Erzurum'un Çat ilçesinde çayır kavgasında hayatını kaybeden AK Partili Meclis Üyesi Haydar Bulut toprağa verildi. AK Partili Meclis üyesi toprağa verildi ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesinde çayır kavgasında hayatını kaybeden AK Partili Meclis Üyesi Haydar Bulut toprağa verildi. Çat ilçesine bağlı Göbekören köyünde dün meydana gelen olayda AK Partili Meclis üyesi Haydar Bulut ve Doğan Edebali arasında çayır meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla yaralanarak hayatını kaybeden Haydar Bulut bugün Göbekören köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kılınan Cenaze namazına Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, meclis üyeleri ve yakınları katıldı. İhlas Haber Ajansı / Abdulcelil Taş - Yerel Yerel Güncel Haberler

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