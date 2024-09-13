Çaycuma'nın turizm potansiyeli değerlendirildi

Kaymakam Adem Kaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya ve uzmanlar, Çaycuma'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, bölgenin turizm altyapısı, mevcut imkanlar ve gelecekteki projeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, Çaycuma'nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerlerinin nasıl daha etkili bir şekilde tanıtılabileceği tartışıldı. Kaymakam Kaya, Çaycuma'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çeşitli projeler üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.

BAKKA yetkilileri ise toplantının ardından, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atacaklarını ve Çaycuma'nın turizm alanında önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Çaycuma'nın turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için atılacak adımlar, bölgenin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak. - ZONGULDAK