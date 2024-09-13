Üye Girişi
Haberler

Çaycuma'nın turizm potansiyeli değerlendirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Adem Kaya, BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya ve uzmanlar, Çaycuma'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, bölgenin turizm altyapısı, mevcut imkanlar ve gelecekteki projeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Kaymakam Adem Kaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya ve uzmanlar, Çaycuma'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, bölgenin turizm altyapısı, mevcut imkanlar ve gelecekteki projeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, Çaycuma'nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerlerinin nasıl daha etkili bir şekilde tanıtılabileceği tartışıldı. Kaymakam Kaya, Çaycuma'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çeşitli projeler üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.

BAKKA yetkilileri ise toplantının ardından, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atacaklarını ve Çaycuma'nın turizm alanında önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Çaycuma'nın turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için atılacak adımlar, bölgenin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Çetinkaya Adem Kaya Çaycuma Turizm Güncel Yerel

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalı Çapkını CANLI İZLE! 13 Eylül Yalı Çapkını 74. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! 14 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 14 Eylül Akrep, Boğa, Aslan burcu yorumu Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Eylül günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 16. bölüm TRT 1 HD izleme linki! LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik...
title