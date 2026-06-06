Çaycuma Kent Konseyi'nden Kızılay Şubesine Ziyaret

Çaycuma Kent Konseyi heyeti, kısa süre önce faaliyetlerine başlayan Kızılay Çaycuma Şubesi'ni ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kızılay Çaycuma Şube Başkanı İzzet Turpçu tarafından karşılanan heyette, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, Yönetim Kurulu Üyesi ve Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çetin Verim ve Mihrican Kurt yer aldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, ilçede sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kızılay'ın afet, yardım ve sosyal destek alanlarında yürüttüğü faaliyetlerin toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Kızılay'ın toplumun en köklü yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, Çaycuma'da yeniden teşkilatlanarak faaliyetlerine başlamasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. İnam, sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin ilçedeki sosyal dayanışmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Kızılay Çaycuma Şube Başkanı İzzet Turpçu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kızılay'ın temel amacının ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu söyledi. Turpçu, Çaycuma'da gönüllülük çalışmalarını büyütmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Kent Konseyi heyeti, Kızılay Çaycuma Şubesi'ne çalışmalarında başarılar dileyerek yeni dönemin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı