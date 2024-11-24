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Çaycuma Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Hayrullah Saki'ye Ziyaret

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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Hayrullah Saki'yi ziyaret ederek, eğitim camiasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen ve hayırsever eğitim gönüllüsü Hayrullah Saki'yi evinde ziyaret etti.

Hayrullah Saki'nin eğitim camiasına yıllarca yaptığı katkılardan ötürü teşekkürlerini sunan Kaymakam Kaya ve Müdür Alagöz, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Kaymakam Kaya, "Öğretmenlerimiz, toplumu şekillendiren en önemli değerlerimizdir. Hayrullah hocamız, hem meslek hayatında hem de emeklilik döneminde örnek bir eğitim gönüllüsü olarak bizlere ışık tutmuştur" ifadelerini kullandı.

Hayrullah Saki ise bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenliğin hayatındaki en kutsal görev olduğunu belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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