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Çaycuma Havalimanı İçin Toplantı Düzenlendi

Çaycuma Havalimanı İçin Toplantı Düzenlendi
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Zonguldak Valiliği'nde, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Çaycuma Havalimanı'nın durumu ve gelecekteki projeleri hakkında bir toplantı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği'nde Çaycuma Havalimanı'nın durumu, planlanan çalışmalar ve projeler konuşuldu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, Çaycuma Havalimanı'na ilişkin konuların görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Havalimanı Müdürü Recep Kahya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve DSİ Zonguldak Şube Müdürü Kürşat Coşkun Çolak katıldı.

Toplantıda, havalimanının mevcut durumu, planlanan çalışmalar ve projeler detaylı bir şekilde ele alındı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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