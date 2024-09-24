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Çaycuma Havalimanı Güvenliği İçin Strateji Toplantısı Yapıldı

Çaycuma Havalimanı Güvenliği İçin Strateji Toplantısı Yapıldı
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Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen Havalimanı Güvenlik Komisyon Toplantısı'nda, havalimanının güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler değerlendirildi.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlık ettiği Havalimanı Güvenlik Komisyon Toplantısı, bugün ilgili kurum amirleri ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, havalimanının güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli stratejiler konuşuldu.

Toplantıda, havalimanında güvenli bir seyahat ortamı oluşturulması için alınacak önlemler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Kaymakam Adem Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada güvenliğin önemine dikkat çekerek, "Havalimanlarında güvenli bir ortam sağlamak, seyahat eden vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını garanti altına almak adına büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu nedenle, tüm paydaşlarımızın iş birliği içinde, koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Toplantının sonunda, önerilen güvenlik önlemlerinin bir an önce uygulanması için gerekli adımların atılacağı vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Adem Kaya Güvenlik Politika Çaycuma Yerel Yaşam

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