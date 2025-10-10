Çaycuma'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim ile birlikte kahverengi kokarca böceğiyle mücadele toplantısına katıldı.

Tüm köy ve mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu toplantıda, Kaymakam Kaya, kahverengi kokarca böceğiyle mücadelenin topyekün bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kaymakamlık ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin bu süreçte vatandaşların yanında olduğunu belirten Kaya, halkın da bu mücadeleye aktif olarak katılım sağlamasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaya, özellikle bu zararlı böceklerin yaşam alanı olan sıcak yerlere girişlerinin engellenmesi gerektiğini belirterek, kurumlar ve vatandaşların koordineli bir şekilde hareket etmesinin başarının anahtarı olduğunu söyledi. - ZONGULDAK