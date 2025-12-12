Çaycuma'da 'Gazze Yararına Hayır Çarşısı' kuruldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen "Hayır Çarşısı", ilçe genelinde belirlenen noktalarda kurularak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlçe Müftülüğü öncülüğünde hayata geçirilen etkinlikte toplanan gelirlerin Filistin'e ulaştırılacağı bildirildi.

Açılışa; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Müftüsü Adem Bebek, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, TSO Meclis Başkanı Yusuf Arslan, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Dereli, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar ve Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayır çarşısı; Cumhuriyet Meydanı, Pazar yeri ve TOKİ konutları bölgesinde eş zamanlı olarak kuruldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte çeşitli ürünlerin satışından elde edilen gelirler Gazze'ye yardım amacıyla değerlendirilecek.

Çaycuma genelindeki hayır etkinliklerinin önümüzdeki hafta başından itibaren devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK