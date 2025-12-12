Haberler

Çaycuma'da "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" kuruldu

Çaycuma'da 'Gazze Yararına Hayır Çarşısı' kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Hayır Çarşısı, Filistin'e yardım amacıyla vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte toplanan gelirlerin Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen "Hayır Çarşısı", ilçe genelinde belirlenen noktalarda kurularak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlçe Müftülüğü öncülüğünde hayata geçirilen etkinlikte toplanan gelirlerin Filistin'e ulaştırılacağı bildirildi.

Açılışa; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Müftüsü Adem Bebek, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, TSO Meclis Başkanı Yusuf Arslan, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Dereli, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar ve Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayır çarşısı; Cumhuriyet Meydanı, Pazar yeri ve TOKİ konutları bölgesinde eş zamanlı olarak kuruldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte çeşitli ürünlerin satışından elde edilen gelirler Gazze'ye yardım amacıyla değerlendirilecek.

Çaycuma genelindeki hayır etkinliklerinin önümüzdeki hafta başından itibaren devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Kazancını nerede değerlendiriyor? Açıklaması dikkat çekti
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Babacan'a ziyaret

İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardından soluğu o ismin yanında aldı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title