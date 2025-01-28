Çaycuma'da Çocuk Tiyatrosu Kuruluyor

Çaycuma Tiyatro Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni bir adım atarak çocuk tiyatrosu kurma çalışmalarına başladı. İlk oyuncu olarak, sosyal medya fenomeni 7 yaşındaki Burak Başoğlu ekibe katıldı.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve Yasemin Demir'in başkanlığını yürüttüğü dernek, çocukları tiyatroya kazandırmayı hedefliyor. İlk etapta 7-12 yaş grubuna yönelik olarak oluşturulan çocuk tiyatro grubu, ilerleyen dönemde 12-18 yaş arasındaki genç yetenekleri de bünyesine katmayı planlıyor. Derneğin çocuk tiyatrosunun yönetmenliğini, yönetim kurulu üyesi Hayrullah Göktaş üstlenecek.

Başkan Yasemin Demir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dernek çalışmalarımıza geçtiğimiz yıl başladık ve hız kesmeden devam ediyoruz. Çocukların tiyatro ile tanışmasını istedik ve bu doğrultuda Çocuk Tiyatrosu kurma kararı aldık. İlk oyuncumuz Burak Başoğlu oldu. Kendisi sosyal medyada yeteneğiyle ilgi çeken bir isim. Çalışmalarımız 7-12 yaş grubuyla başlıyor, ancak ilerleyen dönemlerde bu yaş grubunu 12-18 olarak genişletmeyi planlıyoruz."

Çocuk tiyatrosu, çalışmalarına da hızlı bir şekilde başladı. İlk sahne projesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne itafen hazırlanan bir oyun olacak. - ZONGULDAK