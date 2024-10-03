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Çaycuma'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi

Çaycuma'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa katılım sağladı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa katılım sağladı. Programda, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım da yer aldı.

Etkinlikler, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na özel olarak düzenlenen faaliyetlerle başladı. Din görevlilerinin toplum üzerindeki önemli rolü vurgulandı ve birlik, beraberlik mesajları verildi. Programda konuşma yapan Kaymakam Kaya, din görevlilerinin topluma sunduğu hizmetlerin büyük bir değer taşıdığını belirterek, bu tür etkinliklerin manevi birlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.

Kaya, ayrıca din görevlilerinin toplumun manevi gelişiminde önemli bir rol üstlendiklerini ve bu görevlerin, toplumsal huzur ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti. Program, Kur'an tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Halisdemir Yerel Haberler Adem Kaya Çaycuma Kültür Yerel

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