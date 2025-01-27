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Çaycuma'da 2025 İlçe Av Komisyonu Toplantısı Düzenlendi

Çaycuma'da 2025 İlçe Av Komisyonu Toplantısı Düzenlendi
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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, av ve yaban hayatının korunması gibi konuların görüşüldüğü 2025 yılı İlçe Av Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda avlanma limitleri ve sürdürülebilir avcılık hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, 2025 yılı İlçe Av Komisyonu Toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve avcılık ile ilgilenen vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, av ve yaban hayatının korunmasına yönelik alınacak tedbirler görüşülürken, avlak sahalarının durumu, avlanma limitleri ve sürdürülebilir avcılık konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Adem Kaya, doğal yaşamın korunması ve bilinçli avcılığın önemine dikkat çekerek, avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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