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Çaycuma'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Başı Müdürler Kurulu Toplantısı Yapıldı

Çaycuma'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Başı Müdürler Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Çaycuma'da gerçekleştirilen toplantıda, eğitim kalitesinin artırılması, okulların güvenliği ve öğrenci başarısı gibi önemli konular ele alındı. Okul çıkış saatlerinde güvenliğin sağlanması ve afetlere karşı hazırlıklar ön planda.

Çaycuma'da, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Başı Müdürler Kurulu Toplantısı, Kaymakam Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve ilçedeki okul müdürleri katıldı. Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önemli gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, okulların fiziki durumu, güvenlik önlemleri ve öğrenci başarısının artırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıda, okul çıkış saatlerinde güvenliğin sağlanması, kantin denetimlerinin artırılması ve yangın başta olmak üzere afetlere karşı hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, düzenlenecek tatbikatlarla afetlere karşı daha etkin önlemler alınmasının önemine dikkat çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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