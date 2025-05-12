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Çattepe Köyü'nde Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği Düzenlendi

Çattepe Köyü'nde Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği Düzenlendi
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çattepe köyünde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağmur duası etkinliği bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti. Kurak geçen bahar mevsiminin ardından rahmet yağması için dualar edildi ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çattepe köyünde, her yıl geleneksel olarak farklı köylerde düzenlenen yağmur duası etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Vatandaşların okulun bahçesinde bir araya geldiği etkinlikte, kurak geçen bahar mevsiminin ardından rahmet yağması için dualar edildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Bölge halkının yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda vatandaş programa katıldı.

Köy sakinlerinden yapılan açıklamada, bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü ve birlik beraberliğe katkı sağladığı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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