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Çatıda oluk temizliği yapan şahıs, beline halat bağlayarak güvenlik önlemi aldı

Çatıda oluk temizliği yapan şahıs, beline halat bağlayarak güvenlik önlemi aldı
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Elazığ’da 6 katlı bir binanın çatısındaki olukları temizleyen şahısların güvenlik önlemi pes dedirtti.

Elazığ'da 6 katlı bir binanın çatısındaki olukları temizleyen şahısların güvenlik önlemi pes dedirtti. Beline halat bağlayarak sarkan adam düşme tehlikesine aldırmadan işine devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, İcadiye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın çatısına olukları temizlemek için çıkan şahıs, beline bağladığı halat ile önlem almaya çalıştı. Halatın bir ucu bacaya bağlanırken diğer şahıs ise tutmaya çalıştı. Çatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahsın o anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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