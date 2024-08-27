Çarşamba Kaymakamı Sahil Mahallesi'ni ziyaret etti

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba'nın Sahil Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yoğun yağışlar sonrası arazileri su altında kalan Sahil Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek şikayet ve taleplerini dinledi. Ziyaret esnasında Kaymakam Sağlam'a, DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir eşlik etti.

Mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Kaymakam Sağlam, devletin tüm kurumlarının bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Sağlam, "Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yoğun yağışların neden olduğu mahallemizdeki sorunları, devletimizin tüm kurumlarının ortak çalışmasıyla çözmek için buradayız ve sizinle birlikteyiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise ziyaret için memnuniyetlerini ifade etti. - SAMSUN