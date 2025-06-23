Çarşamba Cezaevinin Yıkım Çalışmaları Başladı

Çarşamba Cezaevinin Yıkım Çalışmaları Başladı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1951 yılında inşa edilen A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yıkımına başlandı. Mahkumlar, modern donanımlara sahip S Tipi yeni cezaevine nakledildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1951 yılında inşa edilen ve binlerce mahkumun cezasını çektiği A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yıkım çalışmaları başladı.

Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, mahkumların yeni yapılan S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakli sonrasında işlevsiz hale gelirken, yıkım süreci kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Mahkumlar yeni cezaevine nakledildi

Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapatılmasının ardından, mahkumlar yeni yapılan ve yaklaşık 3 bin kapasiteli olan S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Modern donanımı ve ileri güvenlik sistemleriyle dikkat çeken dikkat çeken yeni cezaevi, mahkümların güvenli bir ortamda infaz sürecini tamamlamasını sağlayacak.

Yeni yapılan olan S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 900 infaz koruma memuru ve jandarma personelinin görev yapacağı öğrenildi.

Yıkılan binanın yerine ne olacak?

Yıkımına başlanılan cezaevinin bulunduğu bölgeye Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı binasının yapılacağı iddia ediliyor. Net bilgilerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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