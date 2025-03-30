Caretta Carettalar Balıkçıların Kamerasında
Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında nesli tükenmekte olan iki Caretta Caretta, balıkçıların deniz yolculuğuna eşlik etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve balıkçılar bu güzel görüntüleri daha fazla rahatsız etmemek için tekneleriyle uzaklaştı.
Çifte kumru caretta carettalar balıkçıların kamerasında
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında nesli tükenmek üzere olan Caretta Carettalar balıkçıların deniz yolculuğuna eşlik etti. Yürekleri ısıtan o görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.
Boğazkent mevki açıklarında nesli tükenmekte olan iki Caretta Caretta balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Çifte kumru carettaların mavi sulardaki keyifli anlarını gören balıkçılar daha fazla rahatsız etmemek için tekneleriyle uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Yerel