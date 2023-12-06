Çankırı Valisi ve İl Müftüsü Engelli Kur'an-ı Kerim Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Müftüsü Mehmet Şahin, hafif engelli öğrencilere yönelik açılan Kur'an-ı Kerim kursuna moral ziyaretinde bulundu. Vali Taşolar ve İl Müftüsü Şahin, öğrencilerle sohbet ederek moral verdi.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Müftüsü Mehmet Şahin engelli Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine moral ziyaretinde bulundu.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde hafif engelli öğrencilere yönelik açılan Kur-an'ı Kerim kursuna moral ziyaretinde bulundu. Vali Taşolar ve İl Müftüsü Mehmet Şahin, öğrencilerle birlikte sohbet ederek moral verdi. - ÇANKIRI