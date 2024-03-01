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Çankırı'da Yeşilay Haftası'nda 'farkındalık yürüyüşü' düzenlendi

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1-7 Mart 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından 'farkındalık yürüyüşü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan binlerce vatandaş, Karatekin Parkı'nda bir araya gelerek pankartlarla Atatürk Bulvarı üzerinden kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü.

1-7 Mart 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla Çankırı'da 'farkındalık yürüyüşü' düzenlendi.

1-7 Mart 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından 'farkındalık yürüyüşü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan binlerce vatandaş, Karatekin Parkı'nda bir araya gelerek pankartlarla Atatürk Bulvarı üzerinden kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeşilay Haftası Atatürk Bulvarı Çankırı Yerel Sağlık Güncel Haberler

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