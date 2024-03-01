Çankırı'da Yeşilay Haftası'nda 'farkındalık yürüyüşü' düzenlendi

1-7 Mart 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla Çankırı'da 'farkındalık yürüyüşü' düzenlendi.

1-7 Mart 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından 'farkındalık yürüyüşü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan binlerce vatandaş, Karatekin Parkı'nda bir araya gelerek pankartlarla Atatürk Bulvarı üzerinden kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü. - ÇANKIRI