İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi

Beşiktaş hasretini bitirdi, küme düşen ikinci takım belli oldu
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı

Çankırı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı sonrası Çankırı'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, çiftçiler ise yağmurun bereketini umuyor.

Meteorolojinin uyardığı Çankırı'da sağanak yağış etkili oldu

ÇANKIRI - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Çankırı'da sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından il genelinde sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa yayalar ise zor anlar yaşadı.

"Çankırılılar olarak yağmurun bereketini inşallah hep birlikte hissederiz"

Sağanak yağışın çiftçiler için önemli olduğunu ifade eden Burak Kaya, "Geçirdiğimiz kış fazla kar yağmadı. Kar, az yağdığı için tarla ve bahçeler istenilen verimi ve sulamayı alamıyordu. Nisan yağmurlarının Çankırı'ya gelişi çok güzel oldu. Yaklaşık 1 haftadır çok güzel yağmur yağıyor. İnşallah çiftçiler içinde bu yağışlar iyi olur. Tüm çiftçilerimize Allah kolaylık versin. Bizde, Çankırılılar olarak yağmurun bereketini inşallah hep birlikte hissederiz. İnşallah yağmurlar bu şekilde hep devam eder, dengesiz bir yağış olmaması ümidindeyiz. Su baskınlarından, selden ve afetlerden Allah bizi korusun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.