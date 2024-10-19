Çankırı'da Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması Ödül Töreni

Çankırı'da 'Mevlid-i Nebi, Camiler Haftası ve Din Görevlileri Haftası' çerçevesinde düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Çankırı Müftülüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi, Camiler Haftası ve Din Görevlileri Haftası' çerçevesinde il genelinde faaliyet gösteren yatılı hafızlık erkek ve kız Kur'an kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi. Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından yapılan törenle ödüllendirildi. Ödlerini alan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Törende konuşan İl Müftüsü Şahin, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve ezberleme yolunda gösterdiğiniz azim ve kararlılık bizleri gururlandırıyor. Hepiniz bu yolda önemli bir sorumluluk üstlendiniz. Kur'an'ı anlamak, yaşamak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Sizler de bu bilinçle yetişiyorsunuz. İnşallah bu kutlu yolda ilerlemeye devam edeceksiniz. Allah, yolunuzu ve bahtınızı her daim açık eylesin" dedi. - ÇANKIRI