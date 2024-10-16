Çankırı'da Dünya Gıda Günü Etkinliği: Öğrencilere Beslenme Eğitimi

Çankırı'da 'Dünya Gıda Günü' dolayısıyla ilkokul öğrencilerine gıda, beslenme ve sağlık eğitimi verildi.

'Dünya Gıda Günü' dolayısıyla Çankırı TOKİ İlkokulu öğrencilerine Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun tarafından gıda, beslenme ve sağlık eğitimi verildi. Her sınıf düzeyine uygun olarak hazırlanan eğitimlerde, gıdaların vücut sağlığına etkileri, dengeli beslenme alışkanlıkları ve çevreyi koruma bilinci öğrencilere aktarıldı. Doç. Dr. Ercoşkun, doğru gıda seçimlerinin hem fiziksel hem de zihinsel gelişim üzerinde ne kadar önemli olduğunu anlatarak, sağlıklı yaşamın temellerini öğrencilerle paylaştı. Daha sonra öğrencilere ikramlarda bulunularak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çocuklar için hazırladığı kitaplar dağıtıldı. Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun tarafından verilen eğitim öğrencilerden büyük ilgi gördü.

"Gıda hakkı, insanların yeterli ve güvenli gıdaya ulaşma hakkını ifade etmektedir"

Gıda güvenliği tedbirlerinin büyük önem taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Gıda hakkı, insanların yeterli ve güvenli gıdaya ulaşma hakkını ifade etmektedir. Özellikle son yıllarda savaşlar, küresel iklim değişikliği, tarımsal arazilerin azalması gibi birçok faktör, insanların gıda hakkını tehdit altına almaktadır. Önümüzdeki yıllarda maalesef gıda güvenliğini arttırmak için ekstra tedbirler almak zorundayız. Bu tedbirler büyük önem taşımaktadır" dedi. - ÇANKIRI