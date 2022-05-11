Çankaya'da Farklı Renkler Farklı Sesler'den Müzikli Gece - Haberler

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Çankaya'da Farklı Renkler Farklı Sesler'den Müzikli Gece

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Çankaya Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği ilk etkinlik, Farklı Renkler Farklı Sesler Korosunun konseri oldu. Özel gereksinimli bireylerden oluşan koro, seslendirdiği eserlerle dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Çankaya Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği ilk etkinlik, Farklı Renkler Farklı Sesler Korosunun konseri oldu. Özel gereksinimli bireylerden oluşan koro, seslendirdiği eserlerle dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Çankaya Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

2019 yılında Çankaya Belediyesi bünyesinde kurulan Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu, karma yaş gruplarından özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdi. Koro Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında verdiği üçüncü konseriyle dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Ortopedik, görme ve zihinsel engeli vatandaşlar ile süreğen hastalığa sahip bireylerin oluşturduğu koro, "Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını", "Dido Nanino Dido", "Yuh Yuh", İki Keklik" gibi türküleri seslendirirken salonu dolduran vatandaşlar da türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Çankaya Belediyesi, Engelliler Haftası, Mayıs, Dido, Yerel, Haberler

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