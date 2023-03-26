Çankaya'da '59. Kütüphane Haftası' Etkinliklerle Kutlanacak

Çankaya Belediyesi, ‘59. Kütüphane Haftası’nı yetişkinler ve çocuklar için düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, '59. Kütüphane Haftası'nı yetişkinler ve çocuklar için düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, 59. Kütüphane Haftası'nı yarın başlayacak ve 2 Nisan'a dek sürecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kütüphane Haftası'nda; Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek kültür, sanat, edebiyat, tiyatro, kütüphanecilik konulu panellerin yanı sıra çocuklar için de Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi, Sevgi Soysal Kütüphanesi ve Minik Adımlar Kütüphanesi'nde etkinlikler yürütülecek.

Etkinlik takvimine ise Çankaya Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.