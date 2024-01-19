Çankaya Belediyesi, Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Pasta Sürprizi Yaptı

Çankaya Belediyesi, sıcak öğle yemeği götürdüğü 3 bin ilkokul öğrencisine karne hediyesi olarak yaş pasta sürprizi yaptı. Öğretmenleri eşliğinde heyecanla pasta kesen minikler, sömestr tatiline tatlı bir başlangıç yaptı.

Çankaya Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da ilkokul öğrencilerinin sırasına kadar sıcak öğle yemeği götürmeye devam ediyor.

Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan bölgelerdeki okullara her gün sıcak yemeği sıralarına kadar götüren Belediye, sömestr tatili öncesi öğrencilere sürpriz yaptı. Öğle yemeği hizmeti verdiği 15 okulda 3 bin 250 öğrenciye pasta sürprizi yapan Çankaya Belediyesi, çocukların karne heyecanına da ortak oldu.

Belediye ekiplerini mutlulukla karşılayan çocuklar, öğretmenleri eşliğinde "İyi Tatiller Çocuklar" yazılı pastayı heyecanla keserek, yarıyıl tatiline keyifli bir başlangıç yapmış oldu.