Çankaya Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleri

Çankaya Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri arasında yer alan Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriyor.

Çankaya Belediyesi, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidecek durumu olmayan vatandaşlara Evde Sağlık hizmeti veriyor. Evde Sağlık Hizmetini ücretsiz olarak sunan Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor. Pansuman, antibiyotik hariç reçeteli enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Sağlık ekiplerinin ziyaretinde fiziksel farklı şikayetleri konusunda da destek alan vatandaşlar, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor.

Çankaya Belediyesi'nin Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Vatandaşlar, 458 89 00/1179 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunabiliyor, program dahilinde hizmet alabiliyor.