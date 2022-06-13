Çankaya Belediyesi, Mürsel Uluç Kapalı Pazaryerini Hizmete Açtı

Çankaya Belediyesi, üstünü kapatarak tamamen yenilediği ve kent meydanına dönüştürdüğü Mürsel Uluç Pazaryeri'ni hizmete açtı. Sade bir törenle açılışı yapılan pazaryerinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu da türkü dinletisi sundu.

Çankaya Belediyesi, baştan sona yenileyerek kent meydanına dönüştürdüğü pazaryerlerine bir yenisini ekledi. Daha önce tamamen yenilenerek hizmete açıldığında vatandaşlardan gelen üstünün kapatılması yönündeki talebi yerine getireceğine söz veren ve sözünü tutan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pazaryerinin tüm bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Taşdelen, üstü kapatılan Mürsel Uluç Pazaryeri'nin hem esnafa hem vatandaşlara konforlu bir alışveriş imkanı sunacağını söyledi. Taşdelen, pazaryerinin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi.

Mürsel Uluç Mahallesi'nde uzun yıllar hizmet veren ve tamamen yenilenen pazaryeri yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu. Sebze-meyve satışlarının yapılacağı pazaryerinde 364 metrekarelik basketbol sahası, 450 metrekarelik futbol sahası, 241 metrekarelik çocuk oyun alanı ile yürüyüş yolları ve kondisyon alanları da bulunuyor.

ANKA / Yerel