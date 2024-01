Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 'Kendine Not' Sergisi

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, 5 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Kendine Not' sergisine ev sahipliği yapıyor.

İlki 'Buluşmalar', ikincisi 'Müdahil' adıyla kurgulanan ve '5 Sanatçı 5 Sergi' başlıklı proje kapsamında farklı disiplinlerde eserler üreten 5 sanatçının yer aldığı projenin üçüncüsü, bu yıl "Kendine Not" adıyla sanatseverlerle buluştu.

Resim, heykel, dijital sanat, fotoğraf alanlarındaki çalışmalardan oluşan 'Kendine Not' sergisi birbirinden farklı çalışmalara imza atan beş sanatçıyı aynı projede buluşturdu. 'Kendine Not' sergisi sanatseverlere 'İyinin ve Kötünün Ötesinde', 'Altta Kalanın Canı Çıksın', 'Sessiz Senfoni', 'Katı Olan Her Şey Eriyor' ve 'Durgu' başlıklı temaları sunuyor.

Yonca Karakaş, Mehmet Kemal İçten, Merih Demirkol, Barış Kabalak ve Raşit Altun'un farklı perspektifle hazırladığı 'Kendine Not' ortak çalışması 4 Şubat'a dek Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde görülebilecek.