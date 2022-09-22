Candan Erçetin 7. Kardeş Kültürlerin Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Ataşehir Belediyesi’nin 7'ncisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali, tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin 5'inci gününde sahne alan Candan Erçetin’e, İstanbulluların ilgisi yoğun oldu.

Ataşehir Belediyesi'nin 7'ncisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali, tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin 5'inci gününde sahne alan Candan Erçetin'e, İstanbulluların ilgisi yoğun oldu.

Ataşehir Belediyesi, müzik dünyasının önde gelen isimlerini 7. Kardeş Kültürlerin Festivali'nde İstanbullular'la buluşturmaya devam ediyor. Sevilen sanatçı Candan Erçetin, Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve Ataşehir'in yeni açık hava konser alanı Atapark Konser Alanı'nda sahne aldı.

Konsere, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Belediye Meclis Üyeleri ve Ataşehirli Muhtarlar katılım sağladı.

Candan Erçetin'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden İstanbullular, keyifli bir akşam yaşadı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Candan Erçetin'e plaket ve çiçek takdiminde bulunurken, "Ataşehir'e yeni bir konser alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbullular bu akşam yeni etkinlik alanımızı doldurarak, Candan Erçetin'in birbirinden güzel şarkılarına eşlik etti. İlçemizde kültür ve sanata değer vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.