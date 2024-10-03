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Çanakpınar Mahallesi'nde Dev Türk Bayrağı Dalgalanıyor

Çanakpınar Mahallesi'nde Dev Türk Bayrağı Dalgalanıyor
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Tomarza'nın Çanakpınar mahallesi sakinleri, mahallenin tepe noktasına dev Türk Bayrağı astı. İstiklal Marşı eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, mahalleli bayrağın dalgalanmasıyla birlikte yorgunluklarının sona erdiğini belirtti.

Tomarza'nın Çanakpınar mahallesi sakinleri; mahallenin tepe noktasına İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı astı.

Gönüllü olarak çalışan Çanakpınar mahallesi sakinleri; yaptırdıkları dev Türk Bayrağı'nın mahallenin en yüksek noktasına astı. Mahalleli tarafından yapılan açıklamada; Çanakpınar mahallemizin en tepe noktasına bayrak direğini çıkardık. Yolduk ama şanlı Türk Bayrağımız göklerde dalgalanınca tüm yorgunluklarımız bitti. Bu tepe noktaya araçların çıkması için yol talep ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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