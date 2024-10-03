Çanakpınar Mahallesi'nde Dev Türk Bayrağı Dalgalanıyor
Tomarza'nın Çanakpınar mahallesi sakinleri, mahallenin tepe noktasına dev Türk Bayrağı astı. İstiklal Marşı eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, mahalleli bayrağın dalgalanmasıyla birlikte yorgunluklarının sona erdiğini belirtti.
Tomarza'nın Çanakpınar mahallesi sakinleri; mahallenin tepe noktasına İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı astı.
Gönüllü olarak çalışan Çanakpınar mahallesi sakinleri; yaptırdıkları dev Türk Bayrağı'nın mahallenin en yüksek noktasına astı. Mahalleli tarafından yapılan açıklamada; Çanakpınar mahallemizin en tepe noktasına bayrak direğini çıkardık. Yolduk ama şanlı Türk Bayrağımız göklerde dalgalanınca tüm yorgunluklarımız bitti. Bu tepe noktaya araçların çıkması için yol talep ediyoruz" dedi. - KAYSERİ