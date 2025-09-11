Haberler

Çanakkale Valisi Toraman Düzensiz Göçmen Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Valisi Toraman Düzensiz Göçmen Merkezinde İncelemelerde Bulundu
Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık'ta bulunan Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulundu. Çanakkale Valisi Toraman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ahmet Günel'den merkezin çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Ardından Vali Toraman, Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunarak devam eden yenileme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
