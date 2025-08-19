Çanakkale Valisi'nden Jandarma Komutanı'na Ziyaret

Çanakkale Valisi'nden Jandarma Komutanı'na Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Toraman, Akyüz'e başarılar dileyerek güvenlik konularında bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Toraman, Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e görevinde başarılar dileyerek jandarmanın sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler ile genel güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında bilgiler aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hadise'den olay yaratan paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu

Hadise'den otel odasında şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

Kritik toplantı öncesi TBMM önünde beyaz Toros yakıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.