Çanakkale Valisi'nden Jandarma Komutanı'na Ziyaret

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Toraman, Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e görevinde başarılar dileyerek jandarmanın sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler ile genel güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında bilgiler aldı. - ÇANAKKALE