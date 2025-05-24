Çanakkale Valisi Kayalar Köyü Halkı ile Bir Araya Geldi

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Kayalar köyü halkıyla bir araya geldi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman ile birlikte Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köy halkını ziyaret etti. Vali Toraman ziyarette köy halkıyla bir araya geldi. Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Çanakkale Valisi Toraman, köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - ÇANAKKALE