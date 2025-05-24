Çanakkale Valisi Kayalar Köyü Halkı ile Bir Araya Geldi

Çanakkale Valisi Kayalar Köyü Halkı ile Bir Araya Geldi
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Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman ile birlikte Kayalar köyü halkını ziyaret ederek, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını dinledi ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Kayalar köyü halkıyla bir araya geldi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman ile birlikte Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köy halkını ziyaret etti. Vali Toraman ziyarette köy halkıyla bir araya geldi. Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Çanakkale Valisi Toraman, köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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