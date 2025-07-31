Çanakkale Valisi, Gökçeada Kaymakamı'nı Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi, Gökçeada Kaymakamı'nı Ziyaret Etti
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Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Gökçeada'da göreve başlayan Kaymakam Osman Acar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve ilçe hakkında bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, göreve başlayan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Osman Acar, 28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları doğrultusunda Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine kaymakam olarak atandı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Gökçeada Kaymakamlığını ziyaret ederek göreve başlayan Kaymakam Ömer Acar'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Torman ziyarette, Kaymakam Acar'dan ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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