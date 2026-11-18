Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki devlet hastanesinde gebe okulu hizmete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi'nde anne adayları için gebe okulu hizmete açıldı. Okulda gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum yöntemleri, doğum sonrası bakım ve bebek bakımı konularında eğitim verilecek.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gebe okulu hizmete açıldı.
Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi'nde anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerini desteklemek amacıyla gebe okulu hizmete açıldı. Gebe okulunda anne adaylarına; gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum yöntemleri, doğum sonrası bakım ve bebek bakımı konularında bilgilendirme ve eğitimler verilecek. Gebe okulu ile anne adaylarının bu özel yolculuklarında yanlarında olmak, bilinçli anneliği desteklemek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.