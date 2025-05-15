Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Lapseki’de Ziyaretlerde Bulundu

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Lapseki’de Ziyaretlerde Bulundu
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Lapseki ilçesinde Kaymakam Emre Öztürk ve yerel adli yetkililerle bir araya gelerek, ilçe emniyet faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Lapseki ilçesini ziyaret etti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Lapseki programına Kaymakam Emre Öztürk'ü ziyaret ederek başladı. Müdür Kurt, Kaymakam Öztürk ile ilçe polis bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personel ile bir araya gelen Müdür Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut'tan yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Daha sonra Lapseki Adliyesini ziyaret eden Müdür Kurt, Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emrah Toprak, Cumhuriyet Savcısı Nebil Kırkız, Cumhuriyet Savcısı Zeynep Nisa Yörükkçüoğlu, Hakim Erhan Aksel, Hakim Damla Ceylan Toprak, Hakim Dilara Arifoğlu Kırkız, Hakim Ayşe Eren Bulut, Hakim Nuh Mehmet Koca ile bir araya geldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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