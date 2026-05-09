Çanakkale Havalimanı'nda orman yangınları öncesi ekiplerle tören düzenlendi

Çanakkale Havalimanı'nda 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Sezon Başlangıç Töreni' düzenlendi.

DHMİ Çanakkale Havalimanı Apronunda, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile uzman personelin katılımıyla 'Orman Yangınları Sezon Başlangıcı Töreni' düzenlendi. Yeşil Vatan'ın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve yangınla mücadeleye hazır olunduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilen törende, 8 Hava Aracı ve onlarca tam donanımlı Yangınla Mücadele Aracı yer aldı. Ormanların Koruyucuları, yangın sezonuna hazır olduklarını bir kez daha kamuoyuna gösterdi.

DHMİ Çanakkale Havalimanı'nın teknik imkan ve kabiliyetleri, yangınla mücadele kapsamında en üst düzeyde kullanılarak, törenin başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sağladı. Orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, daha önceki orman yangınlarında DHMİ Çanakkale Havalimanı'nın erken müdahale noktasında sağladığı büyük katkı, imkan ve teçhizat desteği ile bu tür koordinasyon faaliyetlerinin yangın sezonunda büyük önem taşıdığı belirtildi. Çanakkale' de ormanların korunması için gece gündüz demeden çalışan tüm ekiplere teşekkür edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı