Haberler

Çanakkale Havalimanı'nda orman yangınları öncesi ekiplerle tören düzenlendi

Çanakkale Havalimanı'nda orman yangınları öncesi ekiplerle tören düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Havalimanı'nda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 'Sezon Başlangıç Töreni' gerçekleştirildi. Törende hava ve kara araçları ile uzman personel, yangınla mücadeleye hazır olduklarını gösterdi.

Çanakkale Havalimanı'nda 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Sezon Başlangıç Töreni' düzenlendi.

DHMİ Çanakkale Havalimanı Apronunda, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile uzman personelin katılımıyla 'Orman Yangınları Sezon Başlangıcı Töreni' düzenlendi. Yeşil Vatan'ın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve yangınla mücadeleye hazır olunduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilen törende, 8 Hava Aracı ve onlarca tam donanımlı Yangınla Mücadele Aracı yer aldı. Ormanların Koruyucuları, yangın sezonuna hazır olduklarını bir kez daha kamuoyuna gösterdi.

DHMİ Çanakkale Havalimanı'nın teknik imkan ve kabiliyetleri, yangınla mücadele kapsamında en üst düzeyde kullanılarak, törenin başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sağladı. Orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, daha önceki orman yangınlarında DHMİ Çanakkale Havalimanı'nın erken müdahale noktasında sağladığı büyük katkı, imkan ve teçhizat desteği ile bu tür koordinasyon faaliyetlerinin yangın sezonunda büyük önem taşıdığı belirtildi. Çanakkale' de ormanların korunması için gece gündüz demeden çalışan tüm ekiplere teşekkür edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

Savaş tarihini değiştirecek! Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Evdeki buluşma ölümle sonuçlandı

Evdeki buluşma ölümle sonuçlandı
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

Savaş tarihini değiştirecek! Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı

2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı