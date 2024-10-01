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Çanakkale Emniyet Müdürü Muhtarlarla Güvenlik Toplantısı Yaptı

Çanakkale Emniyet Müdürü Muhtarlarla Güvenlik Toplantısı Yaptı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, muhtarlarla bir araya gelerek asayiş, trafik, uyuşturucu ile mücadele ve okul güvenliği gibi konuları görüştü.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, muhtarlarla bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Çanakkale merkez de görev yapan muhtarlar katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında yapılan toplantıda Asayiş, Trafik, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Okul Çevresi ve Öğrenci Güvenliği ile Kent Kameraları hakkında görüşülerek mahallelerin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler değerlendirildi.

Emniyet Müdürü Kenan Kurt, muhtarlar ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantıya katılımlarından dolayı

teşekkür etti.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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