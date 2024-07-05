Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Huzur Toplantısı Yapıldı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı başkanlığında yapılan toplantıya, Çanakkale merkez mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ile kurum kuruluş ve daire amirlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Asayiş, Trafik, Düzensiz Göç ile Mücadele, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Okul Çevresi ve Öğrenci Güvenliği ile Orman Yangınları hakkında görüşüldü.

Toplantıda ilin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler değerlendirildi. - ÇANAKKALE