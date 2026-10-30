Çanakkale'deki kazada ölen sürücü Umurbey'de toprağa verildi

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Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında kent girişinde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale yönüne seyreden Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Organize Sanayi Kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğini çarpıp savruldu. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada araç ikiye ayrılıp paramparça olurken, sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Efehan Uzkuç için Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki Gazi Hüdavendigar Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Uzkuç'un cenazesi, toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı