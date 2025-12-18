Haberler

Emniyet ekipleri çocuklarla uçurtma festivalinde buluştu

Güncelleme:
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği uçurtma şenliği ile çocuklarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikteki kahkahalar ve uçurtmalar, unutulmaz anılar bıraktı.

Çanakkale'de emniyet ekipleri düzenledikleri uçurtma şenliği ile çocuklarla bir araya geldi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar ve emniyet ekipleri bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İki kıtayı buluşturan rüzgar, güzel çocuklarımızın neşesini gökyüzüne taşıdı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde; çocuklarımızın kahkahalarına, ailelerimizin mutluluğuna yürekten eşlik ettik. O anlarda yükselen her uçurtma, paylaşılan her tebessüm; bizim için unutulmaz, en kıymetli hatıralara dönüştü" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
