Emniyet ekipleri çocuklarla uçurtma festivalinde buluştu

Çanakkale'de emniyet ekipleri düzenledikleri uçurtma şenliği ile çocuklarla bir araya geldi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar ve emniyet ekipleri bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İki kıtayı buluşturan rüzgar, güzel çocuklarımızın neşesini gökyüzüne taşıdı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde; çocuklarımızın kahkahalarına, ailelerimizin mutluluğuna yürekten eşlik ettik. O anlarda yükselen her uçurtma, paylaşılan her tebessüm; bizim için unutulmaz, en kıymetli hatıralara dönüştü" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE