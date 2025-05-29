Çanakkale'de Türkiye Çevre Haftası Kutlanıyor

Çanakkale'de Türkiye Çevre Haftası Kutlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Bu yılki tema 'Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele' olarak belirlendi. Etkinlikler, plastik kirliliği ile mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çanakkale'de Çevre Haftası kutlanıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, "Bu seneki mottomuz çevrene iyi bak. Anlamı bir ifade. Tabi bu anlamlı ifadenin altını bir temayla bakanlığımız tamamladı. Plastik kirliliğiyle mücadele. İlimiz ülkemizin nadide coğrafyalarından bir tanesi. Çanakkale eşsiz, doğal ve tarihi bir mirasa sahip. İki denizi birbirine bağlayan bir boğazımız var. Zengin bir deniz ekosistemimiz var. Organik tarım alanlarımız, eşsiz ormanlarımız var. Doğal sit alanlarımız, milli parklarımızla eşsiz bir zenginliğe sahibiz. Değeri biçilemez boğazımızın sahilleri, ormanlarımızı, bereket fışkıran topraklarımızı bu yılki temamızda belirttiğimiz plastiklerden korumak için el birliğiyle daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Çanakkale'de, "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla düzenlenen çalışmalar şehrin farklı yerlerinde farkındalık oluşturmak amaçlı hazırlanan etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Yerel
İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis başkanlığına sunulacak

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Tüm gözler saat 15.00'e çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

Öğrencisini bu hale getiren öğretmen için karar verildi
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.