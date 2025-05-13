Çanakkale'de Tarçın isimli köpek, annesiz kalan yavru kediye annelik yapıyor

Çanakkale'de Mustafa Ak'ın (45) Tarçın isimli köpeği, annesi emziremeyen kedi yavrusunu emzirdi. Evin çevresindeki diğer kedilere ise sahip çıkıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ak hayvansever kişiliğiyle sekiz kedi ve Tarçın isimli köpeğiyle beraber yaşıyor. Ak'ın Tarçın isimli köpeğinin kısır olmasından dolayı yavruları olmadı. Evdeki kedilerden bir tanesinin annesinin sütü yetmeyince Tarçın bu kediyi emzirmeye başladı. Diğer kedileri emzirmeyen Tarçın, yavru kedi bir yaşına gelmesine rağmen emzirip besliyor. Evdeki diğer kedileri de koruyan Tarçın köpek, kedilere adeta annelik yapıyor.

Tarçın'a 5 yıldır baktıklarını söyleyen Mustafa Ak, "Tarçın 6 yaşında. Yavru bir kedimiz vardı. Annesinin sütü kesilince Tarçın annelik yapmaya başladı. Yavru kedi şu anda 1 yaşında, hala annelik yapmaya, korumaya devam ediyor. Tarçınla geceleri beraber uyuyorlar. Tarçın sadece o kediye değil, evimizde bulunan 8 tane kedimize annelik yapıyor, kucağında uyutuyor. Tarçın normalde kısır. Biz de şok olduk. Sütü gelmeye başladı, yavru kedi emmeye başladı. Veterinere gittik. Veteriner, 'emzirdiği için köpek sütünü salar' dedi. O yüzden Tarçın hala emziriyor, koruyor" dedi. - ÇANAKKALE